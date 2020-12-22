Красноярка стала героиней «Давай поженимся». Фото: стоп-кадр видео Первого канала.

Красноярка стала главной героиней шоу «Давай поженимся». Ранее 39-летняя Кристина Третьякова была известна как «Миссис Красноярский край 2020». А теперь решила заявить о себе в проекте Первого канала.

Несколько лет назад Кристина потеряла мужа – тот умер от инфаркта, когда она ждала ребенка. Сейчас женщина в декрете, тем не менее работает – маркетологом в SMM.

Чтобы за нее побороться, приехали три жениха. Илья из Москвы, 38 лет, дважды был женат на одной женщине, завел с ней двоих детей. Он эксперт по интернет-торговле. Александр из Нижнего Новгорода. Ему 42 года, руководит юридической фирмой. И 44-летний Андрей из Удмуртии. Военный в отставке, увлекается боевыми искусствами. Владеет строительной компанией.

В результате Кристина выбрала Андрея, как и советовали ведущие. « Лариса Гузеева и Роза Сябитова просто потрясающие, - пишет Кристина в своем инстаграме. – Вообще очень интересно было посмотреть на шоу изнутри».