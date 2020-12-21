Телекомпания ТВК будет находиться в другом месте

Телекомпания переезжает Фото: ТВК

Телекомпания ТВК меняет адрес. 23 года она располагалась в здании на улице Копылова, 50. Теперь же переезжает на новое место и с 2021 года начнет вещание из новой телестудии. Об этом сообщают Новости «ТВК Красноярск».

Формальная причина переезда - завершение договора аренды. Хотя уже не один год витали слухи о том, что ТВК скоро съедет. А сейчас, когда это действительно так, многие не могут даже представить, что высотка на Копылова останется без уже знакомого всем логотипа компании.

Где сейчас будет «прописка» телекомпании? Найти ТВК можно будет на улице Водопьянова, 12. Сейчас весь коллектив телекомпании активно готовится к переезду, но вещание пообещали не прерывать. Поэтому все уже полюбившиеся программы будут выходить в обычное время и в прежнем составе.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, также у новостей ТВК изменился номер телефона. Сообщать свои темы и рассказывать новости можно по номеру 200-00-65.