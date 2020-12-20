Чиновника администрации Красноярска оштрафовали на 20 тысяч рублей

Евгений Жвакин. Фото: администрация Красноярска.

Чиновника мэрии оштрафовали за заключение контракта без торгов с частной фирмой ООО ПКФ «Поларис» на проведение топографической съемки. А чтобы это стало возможным, миллионный госконтракт разделили на мелкие части. Это произошло в 2018 году во время подготовки к Универсиаде, в это время Евгений Жвакин руководил УДИБом.

Жвакин за это оштрафован на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает Управление антимонопольной службы по Красноярскому краю.

Решение УФАС ведомство будет обжаловать, поскольку считает разбивку контракта на мелкие части обоснованной: речь шла о скверах в разных районах города, и поэтому по каждому из них заключали отдельные контракты.

Напомним, в апреле 2019 года он стал главой департамента городского хозяйства, и в этой должности стал ответственным за снос исторической ограды Троицкого кладбища, его оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Сейчас Жвакин снова вернулся в УДИБ и получил новый штраф.