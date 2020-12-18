Красноярке предложили бесплатно сменить пол в паспорте. Фото: Наталья МИЧКОВСКАЯ, фейсбук.

Жительнице Красноярска Наталье Мичковской предложили за один день и бесплатно сменить пол – в паспорте. Курьезная история произошла с ней на днях, рассказала женщина в своем фейсбуке.

Началась она с того, что Наталья вышла замуж и взяла фамилию супругу. Понятное дело, подала документы на смену паспорта. В МФЦ проверили данные – вроде без ошибок. Но, оказалось, не все.

Недавно собиралась на мероприятие, там надо было предъявлять паспорт. И заранее отправить сведения – номер, серию документа, кем и когда выдан.

Стала вручную перебивать данные – ахнула. В графе пол значились три буквы «МУЖ». Признается, даже поначалу не поверила, рассмеялась. Поделилась историей в соцсетях: «Как я вам, настоящий МУЖик?».

Развязка не заставила себя долго ждать. Вскоре на Наталью вышли представители миграционной службы. Извинились за оплошность и пообещали: изменят пол в паспорте за один день, платить за это не надо. Теперь главное все проверить, не отходя от окошка, а то мало ли…