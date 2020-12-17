Задолжавший в банк более 200 тысяч житель Красноярска остался без дорогой машины

Должнику придется выплатить долг и штраф Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебные приставы Красноярского края разыскали и наложили арест на автомобиль «Land Cruiser», владелец которого задолжал крупную сумму.

45-летний мужчина взял в банке потребительский кредит, но оплату вносил не в полном размере и накопил задолженность в 230 тысяч рублей. В итоге исполнительный лист поступил судебным приставам. Должник скрывался от сотрудников службы. По телефону соглашался все выплатить, но свое обещание так и не выполнил. Выяснилось, что он владеет дорогой машиной, и наложили запрет на регистрационные действия с транспортным средством.

- Однако этого было недостаточно, поэтому за дело взялись сотрудники отдела розыска Главного управления, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УФССП. - Судебные приставы установили, что авто припарковано в одном из дворов спального района, наложили на него арест и направили на специализированную стоянку.

В итоге мужчине предстоит не только погасить долг перед банком, но и оплатить исполнительский сбор в размере 15 тысяч рублей за несвоевременное исполнение требований судебных приставов. В противном случае, через 10 дней машину направят на реализацию для погашения его задолженности.