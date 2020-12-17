Красноярцев приглашают принять участие в конкурсе на грант по озеленению дворов

Вот так в этом году изменился двор на улице Кутузова Фото: admkrsk

По решению мэра Сергея Еремина теперь на постоянной основе вводится конкурс на лучшую концепцию озеленения двора. Напомним, впервые он был проведен в 2020 году. Желающих принять участие оказалось много. В районные администрации поступили 82 заявки от управляющих компаний, ТСЖ и других организаций, управляющих жилищным фондом.

- Идеи оказались настолько красивыми и оригинальными, настолько вдохновляющими, что реализованные проекты стали одними из лучших образцов благоустройства в городе, - рассказали в пресс-службе администрации Красноярска. - Успешный опыт и популярность конкурса стали решающим фактором, и теперь его решено проводить каждый год.

Во дворах появились живые изгороди, многолетние кустарники с декоративной, разноцветной листвой, обновленные качественные газоны, многоярусные клумбы и даже прогулочные площадки с зонами отдыха оформили цветниками. Каждый преображенный двор жители теперь берегут, за саженцами и клумбами ухаживают.

Уже весной в районных администрациях начнут принимать заявки. Для участия нужно придумать концепцию преображения своего двора с помощью клумб, деревьев, кустарников, газонов и других видов озеленения.

Оценивать проекты будет конкурсная комиссия, в которую входят специалисты по благоустройству, депутаты Горсовета и общественники. Проект двора жители дома должны одобрить на общем собрании, а у управляющей организации не должно быть задолженностей.

Комиссия будет оценивать оригинальность идей и возможность их воплощения в жизнь. В каждом районе выберут по несколько победителей, пропорционально количеству жителей.

Победители конкурса получат грант на воплощение своих проектов в жизнь.