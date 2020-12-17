В Красноярском крае уволившийся охранник не вернул патроны начальнику и попал под уголовное дело

Патроны у мужчины изъяли Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

У 52-летнего жителя Курагинского района полицейские нашли боеприпасы. Их изъяли, а на владельца завели уголовное дело. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в краевой полиции.

- Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что житель поселка Казыр 52 незаконно хранил у себя дома патроны в количестве 51 штука, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Согласно заключению экспертизы, патроны являются винтовочными калибра 7,62 миллиметра и относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия. Были изготовлены промышленным способом, в условиях специализированного производства и пригодны для производства выстрелов.

Мужчина пояснил, что раньше работал охранником. А когда уволился, то не вернул патроны работодателю. Все эти обстоятельства предстоит выяснить следователям в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по части 1 статьи 222 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.