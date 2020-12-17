Авиакомпания Nordwind запускает из Красноярска в Санкт-Петербург новогодние рейсы

Авиакомпания Nordwind с 26 декабря по 10 января запускает прямые рейсы Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания Nordwind с 26 декабря по 10 января запускает прямые рейсы в северную столицу. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Совершить перелет из Красноярска в Санкт-Петербург можно будет по средам и воскресеньям, а в обратном направлении по вторникам и субботам.

Какова стоимость перелета? В одну сторону от 7 288 рублей, туда и обратно цена от 17 296 рублей.

Добавим, что в настоящее время в город на Неве улететь прямым рейсом можно ежедневно с авиакомпанией Россия. Цены на перелет в одну сторону от 8 358 рублей, а перелет в обе стороны от 16 716 рублей (цены указаны без учета багажа).

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