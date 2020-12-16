В центре Красноярска снесли 5 павильонов за продажу алкоголя без разрешения. Фото: пресс-служба Центрального района

В Центральном районе Красноярская снесли 5 торговых павильонов за то, что занимались реализацией алкоголя без разрешения. Они находились на улицах Абытаевской, 3-й Дальневосточной, Линейной, Коммунистической и Диктатуры Пролетариата. Владельцев предупреждали по-хорошему, причем не один раз. Но, видимо, до тех не доходила вся серьезность ситуации. В результате все завершилось зачисткой территории.

Как рассказали в пресс-службе Центрального района, с начала года там уже демонтировали 69 незаконных временных сооружений. Причем своими силами – только 18, остальные владельца самостоятельно убрали свои временные точки торговли.

- В преддверии новогодних праздников хотелось бы ещё раз напомнить красноярцам, что покупать алкоголь в киосках и павильонах может быть опасно для жизни и здоровья, - предупредил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. – Зачастую такой алкоголь не отвечает требованиям качества, не проходит никаких проверок. Мы постарались максимально очистить район от алкогольных павильонов, но тем не менее я прошу горожан быть бдительными и помнить о собственной безопасности.