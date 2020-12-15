За подобный башкирскому смертельный пожар в Красноярске владелице дома престарелых дали 4 года условно. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

После смертельного пожара в Красноярске, подобного тому, что произошел в доме престарелых Башкирии и унес жизни 11 человек, владелица пансионата получила четыре года условно.

Трагедия произошла в ночь на 15 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района. Погибли 11 человек: это 7 мужчин и 4 женщины, им было от 57 до 8 лет. Спустя несколько часов хозяйка частного пансионата была задержана.

Как она могла держать беспомощных людей в двух комнатушках ветхого деревянного дома, сейчас выясняют следователи. На подозреваемую завели уголовное дело по двум статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, летом 2017 года в Красноярске случилось нечто подобное – полыхнул коттедж в Покровке, где находился дом престарелых, тоже частный. Стариков и инвалидов выносили на руках, многие не могли передвигаться самостоятельно. Но спасти всех не успели – три человека погибли.

Хозяйка пансионата пошла под суд за «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». И вот год назад был вынесен вердикт. Приговор оказался на удивление мягким. После смерти трех человек, которые задохнулись угарным газом (ведь коттедж не отвечал правилам пожарной безопасности), предприниматель получила только четыре года, и то условно. Плюс три года испытательного срока.

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