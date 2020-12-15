«Три поколения к ней ходили»: врач из Ачинска погибла от коронавируса

Врач из Ачинска погибла от коронавируса. Фото: ачинская больница, Мария Ленц. Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач из Ачинска Красноярского края умерла от коронавируса. Валентине Павловне Балобановой был 71 год, всю жизнь она отдала работе и своим пациентам, рассказывают близкие.

По словам коллег, Валентина Павловна никогда не уходила на больничный. Думала не о себе – о других, людях, которым нужна.

- Чуткий, внимательный, замечательный доктор и человек, - пишут в соцсетях жители Ачинска.

- Три поколения к ней ходили: родители, мы и наши дети.

- Не могу и не хочу поверить. Будем помнить и любить всегда!

- Берегите себя. «Корона» не щадит никого…

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным, близким и коллегам Валентины Павловны.

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