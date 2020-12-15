Мертвецки пьяного водителя сдал в полицию прохожий в Красноярске

Оперативно сообщить о пьяном за рулем можно по номеру «Синей линии» 263-10-19. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прохожий сдал в полицию мертвецки пьяного водителя. Об этом случае рассказали в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

В понедельник, 14 декабря, на «Синюю линию» полка ДПС позвонил мужчина. Он сообщил, что видит автомобиль, которым управляет нетрезвый человек. Экипаж тут же выдвинулся на место. Заметив инспекторов, водитель дал по газам, попытался сбежать, но его задержали.

Оказалось, за рулем был 36-летний мужчина. От медицинского освидетельствования он не отказался: «Я сегодня пиво пил. Прибор по-любому покажет».

Действительно, результат был 1,21 мг/л, это сильная степень опьянения. Теперь водителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф – 30 тысяч рублей. Автомобиль же отправили на спецстоянку.

КОНКРЕТНО

Оперативно сообщить о пьяном за рулем можно по номеру «Синей линии» 263-10-19.