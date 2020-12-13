На трассе Норильск-Кайеркан-Алыкель-Дудинка ограничили проезд Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае на трассе местного значения Норильск - Кайеркан - Алыкель - Дудинка ограничили проезд. Причина тому сильная метель. Временный запрет – это вынужденная мера, которая начала действовать с 12 декабря. Напомним, протяженность дороги 80 километров.

Как сообщили в пресс -службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, введенное ограничение будет действовать для всех видов транспорта за исключением технологического. Для работы на участке уже привлекли 26 человек,14 единиц техники, от МЧС России шесть человек и две единицы техники.

Ранее сообщалось о неблагоприятных метеоусловиях в крае на 13 декабря 2020 года. Отметим также, что в период 13-14 декабря в горных районах Красноярского края, республик Хакасия и Тыва лавиноопасно. Местным жителям настоятельно рекомендуют соблюдать меры личной безопасности – по возможности не покидать квартиры