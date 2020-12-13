В Арктической зоне Красноярского края внедрят энергетический гибрид Фото: Мария АНАНОВА

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев принял участие в международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». Во время своего выступления на панельной сессии по вопросам развития энергетического комплекса Арктики он отметил, что к Арктической зоне России в крае относятся Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий, Туруханский районы и часть Эвенкийского района.

- Среди основных проблем энергосистемы северных территорий – изношенное оборудование, высокая стоимость доставки и ограничения, связанные с северным завозом, - отметили в пресс-службе краевого правительства.

В планах властей использовать источники возобновляемой энергии: солнечной, ветряной, речных бесплотинных (погружных) мини-ГЭС. Для этого в Туре построят автономную гибридную энергоустановку. Она будет вырабатывать порядка двух миллионов кВт, позволит снизить объем дорогостоящей энергии от дизельных электростанций. Ввести объект в эксплуатацию планируют в первом квартале 2021 года.