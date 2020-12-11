Tele2 запускает тариф для любителей кино

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обновляет линейку тарифных планов и запускает новое предложение ранее доступное только в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь подключиться к «Везде онлайн» могут жители 29 регионов, в том числе – Новосибирска, Красноярска и Томска. В новый тариф без дополнительных плат включен мультимедийный сервис Wink, который позволит смотреть более 20000 фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов.

Тариф ориентирован на активных пользователей видеоплатформ с высокой потребностью в мобильном интернете. Новое предложение Tele2 сочетает выгодное пакетное предложение и доступ к коллекции фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента Wink на любой вкус. Тариф включает 40 Гб мобильного интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 400 минут для звонков на любые номера по всей стране. Активные интернет-пользователи смогут свободно общаться в социальных сетях и мессенджерах, не расходуя пакет интернета. В пакет входит безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, «ТамТам», а также к Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Абонентская плата по тарифу составляет 500 рублей в месяц.

Онлайн-кинотеатр доступен новым клиентам оператора, а также действующим абонентам при переходе на «Везде онлайн». Смотреть контент можно на любых экранах: на домашних телевизорах (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV).