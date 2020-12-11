Стало известно, на сколько с 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, на сколько с 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Красноярском крае. В целом – на 5,5 %. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Об этом сообщил министр финансов края Владимир Бахарь, выступая на сессии Законодательного Собрания края с предложениями о внесении в законопроект «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений». На основании именно этого закона в крае ежегодно корректируется минимальный размера оплаты труда.

С учетом районных коэффициентов МРОТ изменится:

- с 19 408 рублей до 20 468 рублей – в центральных и южных районах края;

- с 31 538 рублей до 33 260 рублей – для Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района.

Добавим, что МРОТ устанавливается Федеральными законами «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и «О минимальном размере оплаты труда», в которые ежегодно вносятся индексирующие изменения. Государственная Дума уже приняла в первом чтении эти изменения, которыми предусматривается установление минимального размера оплаты труда в сумме 12 792 рубля в месяц.