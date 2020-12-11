В Хакасии на таежной заимке ссора между братьями закончилась убийством Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии на таежной заимке ссора между родными братьями закончилась убийством. Расследование уголовного дела завершилось, суд вынес свое решение – виновному совершении преступления назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.

Подробности этой криминальной семейной истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Все произошло в июле этого года в урочище «Больничная заимка», расположенном в 6 километрах от села Таштып Таштыпского района Хакасии. Там проживали два брата, старшему 52, младшему 48, занимались фермерством.

Вечером 20 июля они вместе выпивали. Потом старший засобирался в Таштып и пешком направился в сторону автомобильной трассы, чтобы поймать попутку. Второй пытался его не пустить. Началась ссора, в результате младший схватился за топор. Потерпевшего доставили в больницу, однако, несмотря на оперативное вмешательство, мужчина скончался утром следующего дня.