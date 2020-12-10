Житель Лесосибирска купил двух осетров и попал под уголовное дело. Фото: пресс-служба полиции

Житель Лесосибирска купил двух осетров и попал под уголовное дело. Теперь ему за незаконное приобретение и хранение краснокнижной рыбы придется 4 месяца трудиться на исправительных работах, причем с заработной платы у него будут вычитать по 10 процентов в пользу государства.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Во время рейда сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции города обнаружили в гараже 48-летнего местного жителя запасы рыбы. Признался, что ловил не сам, а приобрел у неизвестного ему лица. Не для продажи, а для собственного употребления. Среди рыбы были и два осетра. При подсчете ущерба они «вытянули» на сумму более 320 тысяч рублей.

В полиции еще раз напоминают, что добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, запрещена.