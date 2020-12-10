«Кааак гарью потянуло!»: красноярцы снова жалуются на грязный воздух

Фото сделано в районе улицы Юности Фото: Ирина КИРШЕВА

В Красноярске стих ветер вернулось «черное небо». Но режим НМУ, при котором предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а жителям рекомендуют реже выходить на улицу и меньше использовать личный транспорт, пока официально не объявлен. Хотя по данным Среднесибирского УГМС с вечера 9 декабря и днем 10 декабря ожидаются метеоусловия, способствующие кратковременному накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Специалисты прогнозируют повышенное загрязнение.

10 декабря ситуация не очень Фото: instagram

О том, что ухудшилась экологическая обстановка, информируют показания датчиков, установленных общественниками: «К сожалению, ветер ушел и вместе с ним чистый воздух. Опять дышим грязью».

В воздухе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Загрязнения утром 10 декабря зафиксированы почти во всех районах города. Самое сильное превышение концентрации вредных веществ наблюдается на проспекте Свободный, в микрорайоне «Живем», в Северном и на улице Юности.

- Что за кошмар, совсем дышать нечем, - пожаловалась жительница одного из домов на улице Юности. – Открыла утром окно, думала проветрить, но кааак гарью потянуло, чуть не задохнулась. Сразу все позакрывали.

А ведь еще вчера, когда дул сильный ветер, экологическая ситуация в краевом центре была гораздо лучше.

9 декабря еще воздух был относительно чист Фото: instagram

«Ветреная погода помогает нам дышать чистым воздухом», - радовали общественники показаниями приборов.

А сегодня из-за дымки города не видно, весь будто в тумане. По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, в четверг в городе ожидается до -14 градусов, переменная облачность и небольшой снег, ветер юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. Остается надеяться, что он разгонит скопившийся смог и в город снова вернется чистый воздух.