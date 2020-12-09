В Красноярске начинается набор школьников в бесплатную Онлайн-школу юного геолога

Олимпиадинское месторождение — одно из крупнейших золоторудных месторождений России в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Фото GEOS.

В проекте Музея геологии Центральной Сибири GEOS могут участвовать школьники разного возраста. Занятия начнутся в феврале 2021 года и будут проходить один раз в неделю.

Во время обучения дети из младшей возрастной группы (4-7 классы) познакомятся с десятками новых минералов, затем перейдут к познанию горных пород и внутренних оболочек планеты. Для старшей группы (8-11 классы) подготовлены темы об историческом развитии Земли, процессах взаимодействия природы и общества, закономерностях размещения в земной коре месторождений полезных ископаемых и о геологоразведочных работах.

Бонус обучения - участие ребят в ежегодных геологических олимпиадах.

Чтобы начать обучение, напишите письмо на электронную почту online@mgeos.ru, укажите фамилию, имя, отчество, возраст, класс и контактный телефон.