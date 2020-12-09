В Красноярском крае проходит добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С

Лабораторные методы позволяют выявить многие болезни, и ВИЧ в их числе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Бесплатное тестирование проводят специалисты Центра СПИД, используются слюновые тесты, результат готов через 15 минут.

Результаты тестирования полностью анонимны и не подлежат публичному разглашению.

До 15 декабря принимаются заявки от организаций на тестирование сотрудников (коллективы до 10 человек).

А также до 18 декабря пройдут выезды мобильных пунктов экспресс-тестирования в 4х районах Красноярского края.

График выездов:

11.12.2020г. Большемуртинский район : КГБУЗ «Большемуртинская районная больница» (ул.Советская, 152);

14.12.2020г. Сухобузимский район: КГБУЗ «Сухобузимская районная больница» (ул. Комсомольская 84);

16.12.2020г. Минусинск : КГБУЗ «Минусинская районная больница»;

17-18.12.2020г. Балахтинский и Новоселовский районы:

17.12.2020 КГБУЗ «Новоселовская районная больница (ул. Советская, 18);

18.12.2020г. ГБУЗ «Балахтинская районная больница»(ул. Советская, 113).

Тестирование проводится с 08:00 до 11.00 часов.

Дополнительная информация по т.222-84-18.