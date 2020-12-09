В Красноярском крае чиновники купили детям-сиротам 12 квартир, непригодных для жизни

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В 2014 году администрация Емельяновского района приобрела 12 квартир в поселке Емельяново. В январе 2015 года они были переданы детям-сиротам по договору найма.

Еще два года прошло в судах. Поскольку квартиры были с существенными недоделками, на администрацию Емельяновского района возложили обязанности по их ремонту. Ремонт так и не сделали. И в июле 2020 года межведомственной комиссией администрации поселка Емельяново все 12 квартир признаны непригодными для проживания. По сути, дети-сироты остались без крыши над головой.

По материалам проверки, поступившим из прокуратуры Емельяновского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Любопытно, что дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц администрации Емельяновского района. Хотя на всех документах по приобретению непригодного жилья стоят чьи-то подписи.