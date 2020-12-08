Красноярцы получили письмо от Папы Римского из Ватикана

Полотно назвали, как благословение, прочтенное Папой Римским Франциском в конце марта. Фото: Олег РОВДА, фейсбук.

Красноярцы, создатели арт-проекта «Ангелы Мира» - получили письмо из Ватикана, от Папы Римского Франциска. Как оказалось, это ответ на отправленное ему послание, картину «Urbi et Orbi» (граду и миру – лат.), написанную сибирской художницей Оксаной Пряхиной, рассказал в своем фейсбуке один из основателей проекта Олег Ровда.

Полотно назвали, как благословение, прочтенное Папой Римским в конце марта. Тогда он возносил молитвы, чтобы люди победили пандемию коронавируса. Это и было выбрано сюжетом произведения.

Письмо от понтифика. Фото: Олег РОВДА, фейсбук.

… На создание картины понадобилось примерно десять дней, после чего ее отослали в Ватикан. Как знак солидарности людей в сложное время. И вот 6 декабря в Красноярск пришло заказное письмо. В нем сибиряков благодарили за подарок.

- Папа Римский Франциск молится о Вас, испрашивая у Господа, всесильной Его помощи для Вас, для всех Ваших родных и близких и от всего сердца шлет всем Вам Свое Благословляющее Приветствие, - отмечалось в послании представителя Его Святейшества.

Также к письму прилагались два снимка понтифика с личным гербом на обратной стороне.

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