Вандалы или ураган: красноярцы гадают, кто сломал ледовый городок в Солнечном

Красноярцы гадают, кто сломал ледовый городок в Солнечном. Фото: Общественный совет мкр.Солнечный.

Вандалы или непогода: минувшей ночью кто-то разломал строящийся ледовый городок в Красноярске. Об этом сообщили в паблике «Наш микрорайон Солнечный», опубликовали фото, на котором видно: на горке разбилось сразу несколько блоков.

Причем произошло все в новом парке, где пока еще нет системы видеонаблюдения. Так что остается только догадываться, что же действительно случилось. Одни грешат на хулиганов. Другие на сильный ветер.

- Слышала, как упало. Рядом было четыре человека: двое взрослых и двое детей. Хорошо, никого не поранило. Я не поняла, что с горки льдина упала. Конечно, я бы к ним подошла.

- Шариковы, блин... Слов нет!

- А почему ни кто не подумал, что это был ветер? У нас на балконе все двигалось, если льдины не закреплены, то их могло сдвинуть.

- Может, сама льдина слетела - соскользнула? Просто не хочется верить, что настолько безмозглые есть.

- Мне тоже кажется, ветром уронило: если бы ломали, так все.

- Там явное нарушение техники безопасности, ветром их сдул, ураган был ночью! Хорошо, что не на чью-то голову!