Красноярка погибла под колесами поезда из-за хозяйственной тележки. Фото: пресс-служба Сибирского линейного управления (ЛУ) МВД России.

Жительница Красноярска погибла под колесами поезда Тында-Кисловодск из-за хозяйственной тележки. Трагедия произошла на станции Злобино, сообщили в дежурной части Сибирского линейного управления (ЛУ) МВД России.

Транспортные полицейские установили: 67-летняя женщина собралась перейти железнодорожные пути перед приближающимся поездом. С собой у нее была тележка с вещами. И хозяйка решила: на мост тяжело подниматься с ношей, лучше пойти напрямую.

Увы, время она не рассчитала. Увидев на ЖД путях пешехода, машинист состава сделал все, что смог. Подал несколько предупредительных сигналов, применил экстренное торможение. Но быстро остановить поезд невозможно: его тормозной путь не меньше километра. В итоге женщина попала под колеса. Спасти ее не удалось.

Между тем полицейские призывают: переходите ЖД пути только в установленных местах: по пешеходным мостам, тоннелям или настилам. И никогда не игнорируйте запрещающие сигналы светофоров.