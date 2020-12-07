Новый подарок красноярцам от Музыкального театра: мистический триллер «Панночка»

Новый подарок красноярцам от Музыкального театра. Фото: пресс-служба театра

Такого красноярские театралы еще не видели: мистический триллер «Панночка» композитора Александра Карякина, поставленный на сцене Музыкального театра режиссером и заслуженным артистом России Юрием Цехановским. Этот полистилистический спектакль по мотивам произведений Николая Гоголя – новая премьера 62-го творческого сезона, которая состоялась 3 декабря

По замыслу авторов на передний план выходят взаимоотношения Панночки и Хомы.

Они доходят до финала, а дальше – домысливай, уважаемый зритель, фантазируй, дополняй историю в зависимости от тех чувств и эмоций, который испытал за два часа погружения в мир мистики, юмора и ужаса.

Над музыкальным оформлением работал молодой красноярский композитор, лауреат международных конкурсов Александр Карякин. В музыке с элементами хард-рока и хеви-метала нашли свое отражение характеры персонажей, которые в разные моменты спектакля становятся лиричными, загадочными, юморными и даже пугающими. В малом зале это заметно особенно четко, потому что здесь стирается условная грань между действием на сцене и зрителем. Каждый взгляд, каждый жест, каждое движение чувств героев как на ладони.

Роли в спектакле исполняют:

Ксения Караваева (Панночка), Леонид Забоев (Хома), заслуженный работник культуры Красноярского края Алексей Казанцев (Сотник), заслуженный артист РФ Михаил Михайлов (Халява), Владимир Петько (Тиберий), Александр Каминский и заслуженный артист РФ Александр Литвинов (Старуха), заслуженный артист РСФСР Александр Александров и Василий Селюков (Юродивый) и друге.

Ну что, заинтересовались? Тогда Красноярский музыкальный театр ждет вас на следующие показы спектакля, которые состоятся 9 декабря и 24 января.

Билеты – в кассе театра и на сайте http://muztk.ru.