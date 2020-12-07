В Красноярске в аварии пострадал трехлетний ребенок. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске сегодня утром, 7 декабря, произошла авария на пересечении улиц Толстого и Ладо Кецховели (граница Октябрьского и Железнодорожного районов). Видеокамера зафиксировала происходящее, как по улице Ладо Кецховели мчался отечественный ВАЗ 2107 и попытался проскочить перекресток. Очевидцы уверяют, что для него уже мигал зеленый с переходом на желтый, но водитель только прибавил скорости.

В этот момент навстречу ему, также по Ладо Кецховели, ехала «Тойота Камри» и повернула налево. В этот момент в нее и врезались отечественные «Жигули». По предварительным данным, пострадали оба водителя и еще трехлетний ребенок, правда, не уточняется, в каком из автомобилей он ехал.

По информации ГИБДД на месте работают госавтоинспекторы, устанавливают причины аварии. А подписчики паблика «ЧП Красноярск», где появилось видео аварии, спорят по поводу виновности каждого водителя и добавляют, что аварии на этом месте происходят регулярно.