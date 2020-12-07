Житель Красноярского края пытался сбежать от судебных приставов через окно Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Ачинска пытался сбежать чрез окно от судебных приставов. Но не сумел. Пустяковая, в общем-то, сумма долга обернулась для него двойными неприятностями. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевых судебных приставов, мужчина был оштрафован на 30 тысяч за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Приставы предупредили, что будет, если нарушитель вовремя не оплатит штраф. Но тот и не собирался расставаться со своими деньгами. Тогда сотрудник службы приехал к должнику на дом. Увидев во дворе дома представителей закона, мужчина попытался сбежать через окно, но был задержан. На него составили протокол за уклонение от исполнения административного наказания.

Теперь жителю Ачинска предстоит отработать 40 часов обязательных работ. Что он и делает в качестве разнорабочего на МУП «Ачинский транспорт». А долг в 30 тысяч заплатить все равно придется.