На обходе Лесосибирска установили освещение

Жители попросили сделать освещение на этом участке пути Фото: правительство края

Завершилось строительство линии наружного освещения на автодороге «Обход Лесосибирска». Об этом сообщили в пресс-службе Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в плане строительства обхода освещение не было предусмотрено. Но с развитием города вдоль дороги начали появляться новые жилые районы, значительно возросла интенсивность движения. Жители писали обращения о необходимости осветить дорогу. И к ним прислушались.

- Теперь дорожные условия на южном обходе города значительно улучшились, - сказал руководитель КГКУ «КрУДор» Андрей Журавлев. - Ожидается, что снизится и количество дорожно-транспортных происшествий.

За четыре месяца строители установили 191 опору и проложили линию длиной почти в 6 километров. Теперь освещение есть в районе микрорайона Полянка на 285 километре трассы, а также на участке с 286,8 по 291,6 километр.

На объекте применили особую конструкцию для осветительных мачт, которые установлены в центре разворотных кругов автодороги. Учитывая нестандартную высоту опоры в 25 метров, здесь использовалась конструкция с мобильной короной. Ее основное достоинство – возможность спуска короны, что позволяет без лишних сложностей ее обслуживать.

Добавим, что работа проводилась в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объем финансирования составил более 50 миллионов рублей.