В МЧС Хакасии рассказали, как обезопасить себя во время зимнего отдыха

На горных склонах нужно быть вдвойне осторожнее Фото: Мария ЛЕНЦ

В ближайшие дни планируется открытие горнолыжного сезона на склонах в районе поселка Черемушки. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, на следующей неделе свою трассу откроет горнолыжный курорт «Гладенькая». Сотрудники МЧС Хакасии призывают всех отдыхающих соблюдать правила безопасности во время активного отдыха. И даже подготовили специальную памятку.

Прогулка по лесу

- Отправляясь на прогулку на лыжах или пешком, обязательно учитывайте погодные условия и время суток.

- Лучше гулять вместе с родственниками или друзьями.

- Надевайте теплую и удобную одежду, возьмите с собой мобильный телефон, термос с чаем и бутерброды.

- Сообщите родным о планируемых маршрутах и времени возвращения домой.

- Не уходите далеко в лес, ориентируйтесь по звукам автодороги и запоминайте маршрут.

- Если заблудились, двигайтесь в одном направлении, постарайтесь найти просеку. Любая дорога обязательно выведет к населенному пункту.

- В случаях беды, звоните спасателям с сотового телефона по номеру 112.

Отправляясь на лыжню учитывайте погодные условия Фото: Мария ЛЕНЦ

Катание на «ватрушках»

Катание на «ватрушках» требует повышенного внимания. В отличие от санок, они способны развивать большую скорость, закручиваться и становиться почти неуправляемыми.

- Не перегружайте «ватрушку», не ложитесь головой вперед, не цепляйтесь друга за друга «паровозиком», иначе можно перевернуться.

- Выбирайте только проверенные трассы, на которых нет резких склонов, съездов или косогоров.

- Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей.

- Ни в коем случае не зацепляйте «ватрушку» к машинам – это крайне опасно!

Лыжникам и сноубордистам

Перед выходом на трассу нужно тщательно проверить экипировку. Она должна соответствовать росту и весу, крепления должны быть хорошо зафиксированы. Обязательно надевайте защитный шлем и очки.

Трассу нужно выбирать, опираясь на личный опыт и профессионализм. Учитывайте сложность трассы, видимость на склоне, а также погодные условия. Соблюдайте дистанцию с другими катающимися, особенно осторожно – с начинающими и детьми. Категорически запрещается выходить на трассу в состоянии алкогольного опьянения!

Не отпускайте детей играть и кататься одних, они должны всегда быть под контролем и присмотром.

ВАЖНО

Если вы стали свидетелем несчастного случая, окажите первую помощь пострадавшему и сообщите о происшествии по номеру 112.