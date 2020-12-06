В Приисковом заработал временный поисково-спасательный пост

Спасатели будут обеспечивать безопасность отдыхающих Фото: МЧС Хакасии

Хакасское село Приисковое Орджоникидзевского района ежегодно притягивает к себе любителей активного зимнего отдыха. Это место привлекает своими «дикими» и неизведанными маршрутами, особенно популярными у любителей экстрима. С установлением плотного снежного покрова сюда приезжают тысячи туристов - сноубордисты, лыжники и снегоходчики. Только вот довольно часто отдыхающие попадают в опасные ситуации, которые часто заканчиваются плачевно.

Для обеспечения безопасности отдыхающих спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России организовали там дежурство временного поста.

- Обеспечивать безопасность в Приисковом будут 8 спасателей и 6 единиц техники, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе МЧС Хакасии. - Пост спасателей оснащен снегоходами, техникой повышенной проходимости и снаряжением необходимым для оказания помощи туристам, попавшим в беду. Но главной задачей специалистов является профилактическая работа с туристами. Спасатели будут разъяснять отдыхающим требования безопасности к активному отдыху на снегоходных трассах и горнолыжных маршрутах.

Спасатели напоминают, что большинство происшествий с любителями экстремальных развлечений, происходят из-за пренебрежения собственной безопасностью и переоценки собственных возможностей. Поэтому советуют быть внимательнее и осторожнее на зимних склонах, чтобы после отдыха остались только приятные впечатления.