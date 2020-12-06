Житель Дудинки солгал о работе своей дочери и получил 90 тысяч рублей

Житель Дудинки незаконно получал компенсацию Фото: Мария ЛЕНЦ

На Таймыре следователи передали в суд уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Дудинки, которого подозревают в мошеннических действиях с выплатами.

Следователи выяснили, что выяснили, что председатель семейной (родовой) Общины коренных малочисленных народов Севера подал заявление на предоставление его дочери компенсационных выплат, которые полагаются северянам, занимающимся традиционным охотничьим и рыбным промыслом. Но сама девушка промыслом не занималась и не знала о поданном отцом заявлении. Получается, что в течение двух лет она незаконно получала компенсационные выплаты.

- Тем самым, мужчина путем обмана незаконно получил денежные средства в сумме более 90 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 «Мошенничество».

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. В настоящее время материалы дела направлены в суд.