В Красноярском крае предприниматель привез в школы квадрокоптеры на полмиллиона Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае индивидуальный предприниматель стал победителем в торгах на поставку беспилотных летальных аппаратов для школ. Закупки проводились в рамках национального проекта «Образования». Цена вопроса составила 498 тысяч рублей.

Свои обязательства по договору предприниматель выполнил в полном объеме и в срок, без нареканий к качеству. Квадрокоптеры получили Управление образования Енисейского района, школы в Нижнем Ингаше, Тарутино, Енисейске, Балахте. Однако когда коснулось оплаты, тут дело застопорилось. Поставки были сделаны в августе – сентябре, но денег за них поставщик не получил даже спустя месяц.

В дело вмешался транспортный прокурор. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, руководителям муниципальных учреждений внесены представления об устранении нарушений закона,. И только после этого задолженность перед предпринимателем была погашена в полном объеме.