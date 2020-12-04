В Красноярском крае на главного врача больницы завели уголовное дело Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске на главного врача больницы завели уголовное дело. 57-летнюю женщину подозревают в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. В пресс-службе краевого следкома рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что история тянется еще с 2015 года. Тогда министерство здравоохранения края выделило средства на капитальный ремонт детского инфекционного отделения КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница». В августе 2018 года руководитель больницы заключила с подрядчиком контракт на сумму 17 миллионов рублей, работы нужно было выполнить до ноября 2018 года.

А дальше следует, что подрядчик отложил в сторону проектную документацию и стал делать работу по своему усмотрению. Захотел – сменил материалы, захотел – нарушил строительные нормы. Обо всех своих «шагах влево» подрядчик в письменном виде уведомлял заказчика, то есть главного врача больницы. Она ему согласовывала. А в декабре просто подписала акт приема-передачи выполненных работ, после чего на счет фирмы-исполнителя была переведена вся сумма.

И это несмотря на видимый брак в работе. Согласно заключению экспертов стоимость устранения выявленных дефектов, в том числе работ и материалов составляет около 7 миллионов рублей. Ущерб был причинен краевому минздраву, следовательно – бюджету.

- А также существенно нарушены права и законные интересы неопределенного круга лиц, ввиду невозможности предоставления медицинской помощи детским инфекционным отделением населению. До настоящего времени отделение больницы не введено в эксплуатацию, - прокомментировали в следкоме.