В Красноярском крае завершены поиски пропавшего 22-летнего молодого человека: он погиб. Ориентировка "ЛизаАлерт"

В Ачинске завершились поиски 22-летнего Ильи Дергачева, который пропал еще 29 ноября. Об этом сообщили волонтеры группы «ЛизаАлерт», которые принимали в поисках участие вместе с полицией. К сожалению, молодой человек погиб. И погиб при весьма странных обстоятельствах, которые теперь будут выяснять следователи.

Предварительно известно, что 29 ноября он находился в компании с друзьями, все выпивали. Затем поехали куда-то на автомобиле, но по дороге Илья вышел, оставив в салоне верхнюю одежду, и направился в сторону гаражей. Его тело нашли в снегу спустя неделю, 4 декабря.

В соцсетях пользователи обсуждают поведение друзей, которые не удержали нетрезвого товарища, позволили ему уйти без теплой одежды. Следком уже начал проверку. Если в гибели молодого человека обнаружится криминальный, будет заведено уголовное дело.