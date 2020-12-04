В Красноярском крае браконьеры застрелилы косулю на заповедной территории

В Красноярском крае браконьер застрелил косулю на заповедной территории. Стоп-кадр видео

В Красноярском крае браконьеры застрелили сибирскую косулю за заповедной территории. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевой полиции. Все произошло в Балахтинском районе, там вблизи села Ижуль есть государственный природный заказник «Пушкариха». Обнаружил следы пребывания браконьеров местный участковый, который проводил рейд вместе с госинспекторами заказника. Они нашли место, где было убито животное, и вызвали оперативников.

Как выяснилось, охотников было двое, одному 24, второму 37. Оба – ранее не судимые жители Балахты. Оружие у них было зарегистрированное. Но почему-то они не знали, или сделали вид, что не знали о запрете охоты на территории заказника. Сумма причиненного ущерба составила 280 тысяч рублей.

Уголовное дело завели по статье «Незаконная охота». Обоим грозит до 5 лет лишения свободы. Пока что они находятся под подпиской о невыезде.