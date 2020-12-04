В Ачинске разъяренный водитель ударил пассажирку крышкой багажника Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске полиция проводит проверку по поводу инцидента, произошедшего накануне. Там от рук водителя такси пострадала 21-летняя местная жительница. По информации, предоставленной «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции Ачинска, утром девушка вызвала по телефону автомобиль такси, чтобы уехать на железнодорожный вокзал.

Однако в самом начале между ней и водителем возник конфликт. У девушки с собой был увесистый рюкзак и он попросил ее поместить его в багажник. Но пассажирка возмутилась, когда заметила, что там слишком грязно. Попросила что-нибудь застелить туда. Разозлившись, мужчина несколько раз ударил девушку крышкой багажника, причинив ей телесные повреждения.

- В настоящее время по данному факту сотрудниками службы участковых уполномоченных проводится проверка, личность водителя устанавливается. По результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в полиции.