В Красноярске за год планируют построить 5 детских садов

В Красноярске новые детские сады скоро откроют двери для воспитанников Фото: администрация Красноярска

Сергей Еремин 1 декабря побывал с проверкой на двух объектах правобережья. Глава города осмотрел новый детский сад на 270 мест с ясельными группами на улице Волгоградской, 2А. Скоро двери этого учреждения распахнутся для воспитанников. Уже обустроены детские игровые площадки, высажены деревья и кустарники, установлено ограждение и шумозащитные экраны. Перед центральным входом установили лавочки.

- У нас созданы условия по стандартам универсальной доступной среды, как на территории, так и в помещениях, - рассказала Оксана Тихоненко, заведующая новым детским садом. - В здании есть пассажирский лифт, обустроены туалетные комнаты, чтобы ребенок или родитель с ограниченными возможностями здоровья могли посещать наше учреждение.

В здании на 78-й Добровольческой бригады (детский сад на 300 мест) специалисты запускают инженерные системы и монтируют технологическое оборудование. Эту работу планируется закончить в декабре.

К сдаче в эксплуатацию в городе готовят еще три новых садика – в микрорайоне Бугач, на улице Норильской (300 мест, включая ясельные группы); на улице Елены Стасовой, 50М (270 мест, включая ясельные группы) и на улице Мате Залки, 11Б (190 мест).

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, новые детские сады предполагается скомплектовать в начале 2021 года, пройти лицензирование и принять первых воспитанников учреждения смогут весной.

- В ближайшее время наша сеть дошкольных учреждений прирастет еще пятью новыми объектами, - сказал Сергей Еремин. - С учетом 11 детсадов, которые мы ввели в предыдущий трехлетний период, суммарно получается уже 16 новых объектов. На следующий год сбавлять темпы не собираемся: в планах – еще пять детсадов.

Один из этих детских садов строится в «Тихих зорях». Вскоре начнется строительство детских садов в Академгородке на улице Омской. Еще два здания под дошкольные учреждения мэрия выкупит у застройщиков в Советском районе.

Добавим, что строительство пяти детских садов и современной школы в микрорайоне Пашенный стало возможно в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование».