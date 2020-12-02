В Красноярском крае начали охранять елки от незаконных рубок

Инспекторы начали патрулирование Фото: правительство края

Уже традиционно в декабре в усиленном режиме начинают работать мобильные группы по охране молодых хвойных деревьев в лесах. В лесничествах края пройдут совместные рейды инспекторов министерства лесного хозяйства, лесной охраны и полиции. Главная задача – сохранить молодые деревья от попадания на елочный базар.

Специалисты лесничеств уже подобрали лесные участки, на которых будет разрешена заготовка праздничных елочек. Чаще всего, это деревья, растущие на территории, подлежащей расчистке, где не требуется сохранение насаждений: квартальные просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы. Заготавливать деревья предприниматели смогут только по результатам открытого аукциона, лесничества, а также арендаторы лесных участков.

- Мобильные бригады будут не только патрулировать территории, где растут молодые хвойные деревья, но и проводить разъяснительную работу с населением, - рассказал заместитель министра лесного хозяйства Анвар Бикбов. - Мы уделяем особое внимание профилактической работе. Напомню, что приобрести новогодние деревья можно на елочных базарах или в лесничествах.

Во второй декаде декабря пройдут рейды по елочным базарам. Инспекторы и полицейские проверят документы на законность заготовленных на продажу хвойных деревьев, а сотрудники ГИБДД будут патрулировать дороги и проверять документы у тех, кто перевозит хвойные деревья.

КОНКРЕТНО

Административный штраф за незаконную рубку новогодних елей составляет:

- для граждан – в размере от 3 до 4 тысяч рублей;

- для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей;

- для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

Если причиненный ущерб превысит 5 тысяч рублей, нарушителям грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы до 2 лет и выплатой штрафа от 100 до 200 тысяч рублей.

КСТАТИ

Если вы стали свидетелем незаконной рубки елей, то звоните по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или в полицию.