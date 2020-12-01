Из-за коронавируса попасть в Железногорск можно только в исключительных случаях Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за коронавируса попасть на территорию ЗАТО Железногорск стало практически невозможным. Месяц назад город почти полностью закрылся от иногородних. Начиная с 5 ноября приостановлено оформление пропусков для физических лиц. Пропуска оформляют только в исключительных случаях – на похороны, уход за тяжелобольными, предприятиям для обеспечения деятельности в городе.

Все пропуска, выданные ранее, действительны до указанного в документе срока. А попасть в администрацию города, чтобы подать заявку на выдачу разрешения на въезд, можно только по предварительной записи и всего 4 часа в день. Такие вот ограничительные меры действуют в Железногорске. И неслучайно: здесь, как и в других городах края, неблагополучная ситуация с коронавирусом.

Добавим, что на сегодняшний день там зарегистрировано 3603 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки – 29 новых случая. На домашний карантин направлены 80 железногорцев, 145 человек его уже завершили. Выздоровевших 2 709 пациентов.