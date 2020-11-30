В Дивногорске заработала уникальная станция обезвоживания осадков сточных вод

Новые очистные сооружения заработали в Дивногорске Фото: Правительство края

На очистных сооружениях в Дивногорске заработала станция обезвоживания осадков сточных вод. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, этот коммунальный объект был установлен в рамках региональной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология».

В Дивногорске проблема утилизации осадка сточных вод не новая. Ее пытались решить уже много лет, ведь очистные сооружения работают с 1976 годы. Иловые поля, где размещается биомасса при очистке сточных вод, были заполнены более чем на 90 процентов. А неприятный запах раздражал как жителей, так и гостей города. Существовала угроза загрязнения почвы и Енисея.

Из краевого бюджета на реконструкцию выделили 41,6 миллионов рублей. Работы проводились на протяжении двух лет. В 2019 году построили основные производственные объекты, закупили технологическое оборудование. В этом году - площадку складирования и завершили отделку объектов.

- Объект пока единственный в крае, где применяется такая технология, - прокомментировал замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ края Игорь Жуков. - Мы намерены применить опыт Дивногорска и в других территориях края.

Как происходит технологический процесс обезвоживания? Он начинается с воздуходувной станции, где быстро происходит минерализация сырого осадка и удаление неприятных запахов. Затем осадок направляется на механическое обезвоживание и экспресс-компостирование в цех переработки. Конечный продукт, близкий по состоянию к биогумусу (биологически активное, экологически чистое и натуральное органическое удобрение), поступает на площадку для складирования.

В результате очистки объем сырого осадка - 120 кубометров в сутки. После механического обезвоживания этот объем сокращается до 4-5 кубометров, затем направляется на финальную переработку. Благодаря уникальному методу обезвоживания объем осадка удается уменьшить почти в 30 раз. Сейчас рассматривается возможность использования обезвоженного осадка для производства органического удобрения.

- Теперь мы будем заявляться с проектами по улучшению качества питьевой воды, - сообщил глава города Сергей Егоров. - Надеюсь, что нам удастся модернизировать объекты водоснабжения в селе Овсянка и поселке Усть-Мана.