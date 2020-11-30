В декабре «Поезд здоровья» остановится на четырех станциях Красноярского края

Пациенты смогут посетить узких специалистов Фото: Мария ЛЕНЦ

Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий» в декабре будет работать на четырех станциях Боготольского и Козульского районов. Об этом сообщили»Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Напомним, «Поезд здоровья» - это передвижная поликлиника, в которой размещены клинико-диагностическое, телемедицинское и консультативное подразделения. Оборудованы кабинеты функциональной диагностики, ультразвукового и эндоскопического исследования, стоматологический кабинет, рентген-кабинет, лаборатория, перевязочная и аптечный пункт.

Пациенты смогут не только пройти обследования и получить результаты анализов, а также проконсультироваться у краевых врачей и специалистов клиник федерального подчинения. Прием ведут узкие специалисты – хирург, офтальмолог, эндокринолог, отоларинголог, невролог и другие специалисты.

ВАЖНО

При обращении к специалистам медицинского поезда пациентам необходимо иметь при себе паспорт, страховой полис, выписки из медицинских документов, также необходимо надевать маски и перчатки и держать социальную дистанцию. При проявлениях вирусного заболевания лучше остаться дома. График работы – с 8.00 до 18.00 часов.

КОНКРЕТНО

«Поезд здоровья» остановится на станциях:

Каштан (Боготольский район) – 16 декабря;

Боготол – 17-19 декабря;

Критово (Боготольский район) – 20 декабря;

Чернореченская (Козульский район) – 21-22 декабря.