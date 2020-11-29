Мебель для новых детских садов и школ Красноярска будут делать в исправительной колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

Мебель для новых образовательных учреждений Красноярска будут делать и исправительной колонии. Заказчиком выступает Управление капитального строительства города. Договор подряда с ГУФСИН передали ИК №6. До конца этого года тамошние мастера должны изготовить комплекты мебели для пяти детских садов и школы, которые в скором времени будут открываться в микрорайоне Пашенном. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Мебель – это столы, стульчики, парты для детей, а также столы и стулья для персонала. Стоимость работ составляет 11,4 миллиона рублей. Это дает работу 28 заключенным. Добавим, что в ИК-6 организовано производство различных видов офисной мебели из ЛДСП на собственном оборудовании. Также в пенитенциарном учреждении оказывают услуги по раскрою ЛДСП в размер.

Всего же за 10 месяцев 2020 года учреждения ГУФСИН России по Красноярскому краю произвели продукции и оказали услуг на 2 миллиарда 338 миллионов рублей.