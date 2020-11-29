Руководство полиции Тувы проводит проверку компрометирующего видео Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве на видео попали двое мужчин в, мягко говоря, нетрезвом состоянии. Видео появилось в популярном паблике «ЧП Кызыл». Автор пожелал остаться анонимным, но уверяет, что все было снято в Монгун-Тайгинском районе. В кадр попали двое мужчин в униформе, один из них вообще не в состоянии стоять на ногах, а другой пытается его поднять. Затем они уходят в здание, на котором развеваются флаг страны и республики и написано «Полиция».

«Вот такие сотрудники работают в Монгун-Тайгинском районе, как же они от народа правопорядка требуют, если они сами до упаду напиваются, они сами же в конце августа напившись, избили пожилого человека, чтобы геройствоватся перед двумя подружками, перед ними и избили...» - уверяет автор поста (орфография сохранена). По его словам, избитый мужчина до сих по пытается отстоять свою правду.

Ниже под видео в комментариях появился пост от МВД: «По данному факту Министром внутренних дел по Республике Тыва генерал-майором полиции Юрием Поляковым назначено проведение служебной проверки для установления обстоятельств данного инцидента, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение».