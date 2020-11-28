Жителей Красноярского края предупредили о ледяном дожде

Спасатели предупредили о ледяном дожде в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

Спасатели предупредили о ледяном дожде в Красноярском крае. Завтра, 29 ноября, из-за резкого ухудшения погоды на севере центральных районов – у открытых водоемов Енисейска и Стрелки – ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Как рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, возможно возникновение ЧП: падение слабо укрепленных конструкций, рост количества аварий на трассах.

КОНКРЕТНО

На улице нужно быть особенно внимательными и осторожными. Не подходите близко к деревьям, провисшим или тем более оборванным проводам.

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