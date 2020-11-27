В Красноярске больница № 20 возобновляет плановую госпитализацию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске больница № 20 возобновляет плановую госпитализацию детей и взрослых по профилям: хирургия, торакальная хирургия, колопроктология, оториноларингология, детская хирургия, детская урология-андрология, детская травматология-ортопедия, детская нейрохирургия, детская торакальная хирургия.

Чтобы попасть на плановую госпитализацию, пациенту потребуется направление от лечащего врача по месту жительства. В день госпитализации пациенту необходимо иметь отрицательный результат обследования на COVID-19, выполненный не позднее трех календарных дней до поступления в больницу.

На официальном сайте больницы можно посмотреть новый регламент консультаций детских хирургов и плановой госпитализации в детские хирургические отделения. Кроме того, даны ответы на самые популярные вопросы: как попасть на консультацию и плановую госпитализацию, какие есть ограничения, что делать, если предыдущая запись просрочена из-за противоэпидемических мероприятий, где находится регистратура планового приема.