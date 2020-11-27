В Туве 13-летняя школьница сбежала от матери в Новосибирскую область Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве сотрудники полиции несколько дней разыскивали 13-летнюю девочку из Кызыла. Об ее исчезновении правоохранителям сообщила мать несовершеннолетней. На все вопросы женщина только и могла пояснить: дочь отпросилась к подруге переночевать. Однако на утро не вернулась. И где она может находиться, мать даже не представляет.

Полиция незамедлительно начала поиски: проверили возможные контакты в Туве. Отработали версию, что девочки (а 17-летняя подруга пропала вместе с ней) могли уехать из дома в другой регион. Так и вышло: их обнаружили в городе Бердске Новосибирской области. Там они жили на съемной квартире. Обеих вернули домой. Полиция проверила, не нарушали ли девочки закон, не было ли в отношении них каких-либо противоправных действий.

За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней мать 13-летней беглянки оштрафовали, а девочку за бродяжничество поставят на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних.