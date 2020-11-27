Картинка с мандаринкой: в Красноярске задержали хитроумного закладчика. Фото: пресс-служба полиции Красноярска

В Красноярске сотрудники полиции задержали мужчину, который делал закладки наркотиков на острове Татышев. Наряд патрульно-постовой службы обходил территорию, когда им на глаза попал молодой человек с пакетом в руках. Заметив людей в форме, тот стал нервничать, бросил свой пакет и попытался скрыться. Это сразу же вызвало подозрение. Гражданина задержали.

Им оказался 30-летний житель краевого центра, ранее не судимый. В пакете находился 41 мандарин. Фрукты были заметно повреждены, а внутри них лежали аккуратно упакованные дозы синтетического наркотика. Пойманный с поличным, молодой человек тут же выложил, как на духу, что уже успел разложить по укромным местам 19 таких фруктов. И даже показал все места.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков.