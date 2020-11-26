Мистика, юмор и ужас: в Красноярске готовится премьера «Панночки» под хард-рок и хеви-метал

Фото: Музыкальный театр.

Красноярский музыкальный театр в начале декабря представит первую зимнюю премьеру – мистический триллер «Панночка» Александра Карякина, молодого красноярского композитора, лауреата международных конкурсов .

В театре готовят авторское прочтение гоголевской истории, где главной станет линия взаимоотношений Панночки и Хомы. Команда спектакля лишь погружает в атмосферу. Это позволяет фантазировать и дополнять происходящее своим воображением.По словам автора сценической версии и режиссёра-постановщика заслуженного артиста России Юрия Цехановского, каждый зритель вынесет из данной постановки что-то своё.

Будет и нестандартная музыка – хард-рок и хеви-метал. Премьера пройдёт в малом зале, где любое движение, каждая деталь как на ладони.

Билеты в кассе и на сайте театра. Справки по телефону: 221-52-42.

Красноярский музыкальный театр

пр. Мира, 129

3 и 9 декабря в 19.00