В Хакасии мужчина сжег в доме 6-летнюю падчерицу

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Пожар и гибель 6-летней девочки произошли в Хакасии, в деревне Толчея Боградского района. Мужчина, которого сейчас обвиняют в гибели ребенка, жил в доме с 41-летней сожительницей и ее дочерью. По версии следствия, несколько дней перед пожаром они беспробудно пили, и даже повод был, день рождения главы семейства.

Вечером 25 ноября, когда все уснули, он решил отомстить сожительнице, которую заподозрил в неверности. Он поджег диван, стоявший рядом с кроватью, на которой спала девочка. Когда огонь разгорелся, мужчина вышел сам и вывел сожительницу, а ребенка оставил в горящем доме. Мама тоже не вспомнила о дочке. После того, как пожар потушили, обнаружили ее обожженное тело.

Уголовное дело возбуждено по статье ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Подозреваемый задержан, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.